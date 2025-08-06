El Vendrell, a punto para el Música a la Vila

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Esta noche empieza una nueva edición de uno de los clásicos estivales del Campo de Tarragona: el 36.º Música a la Vila, el festival de música tradicional del Vendrell. Arrancará con el concierto de Sonidos de Embate, una agrupación especializada en música folk que cuenta con seis músicos procedentes de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía.

El grupo, liderado por el acordeonista ontinyentí Pau Barberà, se formó en la Escuela Superior de Música de Cataluña y presentará en la plaza del Tívoli un repertorio de canciones propias dentro del género músicas del mundo. Sonarán cantos de la comarca de Sanabria de Castilla y León, fandangos característicos y energéticos del País Vasco, entre otros géneros de toda la península Ibérica. Sons d’Embat, sin embargo, no llega solo en esta 36.ª edición, sino que lo hace acompañado de tres conjuntos más que llenarán los miércoles de agosto vendrellenses de música tradicional.

La semana que viene, el 13 de agosto, será el turno de Sol y Serena, un conjunto conformado por músicos de toda Cataluña con más de veinte años de trayectoria. El miércoles 20 de agosto, en la plaza del Tívoli llegará La Baula, un grupo formado por seis integrantes que, después de hacer caminos diferentes en el mundo de la música tradicional, se han acabado juntando. En su actuación, presentarán su primer disco ‘Canciones en la sombra’.

Finalmente, el miércoles 27 de agosto se pondrá el punto final de esta 36.ª edición del festival Música a la Vila con el concierto del conjunto mallorquín Pitxorines. Conformado íntegramente por chicas, tiene un repertorio que se alimenta principalmente del cancionero popular de su isla.

Llegarán a finales de mes al Vendrell para presentar un álbum publicado en el 2023 que tiene como título ‘Un so qui no es gasta’. Todos los conciertos de la programación de este acontecimiento se celebrarán en la plaza del Tívoli, empezarán a las 22 h y sus entradas serán gratuitas.

La concejala de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento del Vendrell, Sílvia Vaquer, en la presentación de la 36.ª edición Música a la Vila celebrada hace pocos días, agradeció la implicación de la comisión artística del Música a la Vila que ha permitido ofrecer al público una «programación de música tradicional tan diversa, con grupos consolidados, pero también emergentes y con una importante presencia femenina sobre el escenario».