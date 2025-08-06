Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Partido Popular de Tarragona ha preguntado al Ministerio de Transportes sobre la redacción del proyecto de enlace de la AP-7 en El Vendrell. La diputada Elisa Vedrina ha visitado este martes el tercer municipio que todavía espera noticias sobre la adjudicación del contrato de redacción del proyecto cuyo plazo finalizó hace medio año.

Desde el Vendrell, y acompañada por el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento del municipio, Àlex Barrera, Vedrina ha recordado que estas actuaciones responden a la necesidad de mejorar la accesibilidad en la red de alta capacidad y corregir déficits históricos de las conexiones de las autopistas con los entornos urbanos e industriales. «Es imprescindible la construcción de estos enlaces para garantizar la accesibilidad y que la movilidad sea más fluida después del levantamiento de los peajes», ha expresado Vedrina.

El encargo técnico corresponde al lote 3 que afecta a la autopista en los términos municipales de Tarragona y El Vendrell. Por este motivo, el Grupo Popular en el Congreso ha preguntado en qué estado se encuentra el proyecto de redacción del nuevo enlace de la autopista en El Vendrell y qué calendario prevé el Ministerio de Transportes. Un proyecto que se adjudicó en el 2023. «Después de 3 años de espera, El Vendrell, como el resto de municipios afectados, necesitan respuestas y no pueden esperar más», ha concluido Vedrina