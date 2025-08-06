El Cuarteto de Cuerda StringArraf llena el Puerto de Segur de Calafell de Música desde la barca Francisca

Imagen del concierto de La Francisca en concert.Quartet de cuerda Stringarraf.Joan Grifols, calafellvalo

La Asociación Patín Catalán y Vela Latina Calafell sigue amenizando el verano con propuestas culturales y musicales cerca del Mediterráneo. Ayer martes, se celebró un melódico concierto del cuarteto StringArraf.

Varias canciones conocidas por su aparición en películas de Hollywood fueron las protagonistas de una velada musical en el Muelle de les Llatines, en el puerto de Segur de Calafell, desde la barca Francisca, a partir de las 21 h.

Unas seiscientas personas, según la organización, pudieron disfrutar de esta propuesta musical en un entorno privilegiado, junto al mar.

