El Ayuntamiento del Vendrell incluye un botón SOS al eAgora para llamar a emergencias

El Ayuntamiento del Vendrell ha activado un botón SOS en la aplicación de información municipal eAgora. El servicio permite contactar «de forma fácil, directa y rápida» en teléfonos de emergencias, como la Policía Local o el 112. Desde el botón SOS del eAgora, disponible en la parte superior de la aplicación, también se puede llamar en la oficina Antiocupaciones del Vendrell.

El concejal de Seguridad, Christian Soriano, ha explicado que la herramienta es una iniciativa propuesta por el sector de comerciantes de municipio, en colaboración con la unidad de mediación de la Policía Local del Vendrell. «Es una herramienta más para aumentar la sensación de seguridad, no sólo en los establecimientos comerciales, sino a toda la ciudadanía», ha defendido.