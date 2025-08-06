Más de 5.000 personas disfrutan del Feshumor de Cunit

El Feshumor de este año ha ofrecido una docena de espectáculos y han participado más de una treintena de artistas.Cedida

Más de 5.000 personas han disfrutado de las cuatro jornadas de la décima edición del Feshumor. El festival del humor del Penedès ha celebrado este año su primera década habiendo colgado el cartel de entradas agotadas en la mayoría de los espectáculos y consolidando la propuesta como una de las más importantes del país.

Con una docena de espectáculos y más de una treintena de artistas, el Feshumor sigue afianzando así su apuesta por la descentralización de la cultura, el territorio y la creación de un cartel heterogéneo con propuestas de todo tipo. De esta manera, las más de 5.000 personas han podido disfrutar de diferentes formatos como son el stand-up, los pòdcasts, la improvisación o, incluso, la música en directo.

Aparte, la apertura de nuevos espacios, con un segundo escenario y una zona de village, y la ampliación de la oferta gastronómica también ha supuesto una mejora para los espectadores, que han abrazado las novedades, aprovechándolas a lo largo de las cuatro jornadas del festival de humor.

La undécima edición del Feshumor también se alargará durante cuatro jornadas, que irán del 30 de julio al 2 de agosto del 2026.