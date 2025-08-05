El personal de la limpieza en IDIADA hace huelga por el incumplimiento del convenio

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Federación del Hábitat de CCOO de Cataluña ha calificado de éxito el seguimiento de la huelga de la empresa ACCIONA FACILITY SERVICES, S.L., encargada del servicio de limpieza en las instalaciones de IDIADA en Santa Oliva.

La plantilla había convocado huelga para los días 31 de julio y 1 de agosto, como respuesta al incumplimiento reiterado del convenio colectivo, especialmente en relación con el pago del plus de kilometraje. Desde el sindicato aseguran que «este plus es esencial para un colectivo que se tiene que desplazar diariamente para trabajar, a menudo en vehículo propio, y asumiendo gastos que la empresa se niega a reconocer».

La convocatoria de huelga afecta a todo el personal que presta servicio a IDIADA, un total de 24 trabajadoras. Desde el comité de huelga denuncian que «hace meses que intentan una solución negociada, pero la empresa sigue dilatando el conflicto sin ofrecer alternativas reales ni asumir los compromisos ya adquiridos en espacios como el Tribunal Laboral de Cataluña».

CCOO, convocantes del paro, lamenta que «a pesar del seguimiento mayoritario de la huelga, ni Acciona ni IDIADA han mostrado voluntad de diálogo con la representación legal de las trabajadoras». En este sentido, el sindicato no descarta nuevas movilizaciones en defensa de los derechos laborales de un colectivo fuertemente feminizado y precarizado.

CCOO hace un llamamiento a las empresas implicadas para que se abran vías de negociación que permitan poner fin a este conflicto y garantizar unas condiciones laborales dignas para el personal de limpieza.