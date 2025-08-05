L'Arboç pierde en el 'Grand Prix' en el último segundo

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

«Cervar» será una de las palabras más recordadas en el municipio de l'Arboç después de su participación en el programa de TVE el Grand Prix del Verano. Y es que esta palabra es la que acabó otorgando la derrota a los vecinos del Baix Penedès a favor de su rival, Cubas de la Sagra (Madrid), en la prueba final del Diccionario. En esta, el alcalde de l'Arboç, Joan Sans, falló la pregunta y perdieron el concurso.

A pesar del desenlace, el programa estuvo muy igualado desde el principio, aunque los vecinos de l'Arboç, que representaban el equipo azul, superaron más pruebas que el equipo amarillo. Antes de la última prueba el marcador iba l'Arboç 22 puntos y Cubas del Sagra 19. Los azules estuvieron acompañados del presentador Gorka Rodríguez como padrino, mientras que los amarillos tuvieron a Henar Álvarez.

Como es habitual, las pruebas levantaron más de una carcajada y momentos muy divertidos como el que se vivió a la prueba de los plátanos, donde Ana Carmen, una de las vecinas de l'Arboç subió a la cabina con Ángela Fernández a hacer de comentarista aportando datos de la vida de los participantes de la prueba. «Mira, este se casó hace poco», «esta estudió Nutrición», iba explicando.

Todos los vecinos de l'Arboç y su alcalde, Joan Sans, se ganaron el cariño de los rivales, de los padrinos Gorka Rodríguez y Henar Álvarez y de los presentadores Ramón García, Lalachus y Ángela Fernández. El punto emotivo llegó en los últimos minutos de programa cuando el alcalde se mostró muy emocionado con lágrimas en los ojos después de conocer su derrota por no haber acertado que «Cervar» no existe en el diccionario. Al ver la reacción del alcalde, Ramón Garcia se emocionó y los vecinos de l'Arboç y de Cubas de la Sagra ovacionaron a Sans.

El programa de ayer era el último para poder clasificarse en las semifinales. Aunque el municipio del Baix Penedès no consiguió un billete para la semifinal, los participantes dejaron el nombre de l'Arboç bien alto. El capítulo de ayer fue líder del prime time y registró su mejor dato de la temporada con un 12,6% de cuota.

El Ayuntamiento organizó una fiesta para ver el programa muy juntos en el exterior del Centro Polivalente con una gran pantalla, un toro mecánico, animación y muchas sorpresas.