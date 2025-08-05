Denuncian que la comisaría del Vendrell tiene problemas de climatización y filtraciones de agua

Charcos de agua y cubos por las filtraciones en los vestuarios de la comisaría de los Mossos del Vendrell

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los sindicatos Autónomo de Policía (SAP-FEPOL) y de Mossos d'Esquadra (SME-FEPOL) denuncian que las obras de mejora de la comisaría del Vendrell han sido «un desastre» y está provocando «problemas de salud laboral» a los agentes que trabajan.

Alertan de que el edificio sufre filtraciones de agua en los despachos, vestuarios y salas de reuniones y que la climatización no funciona adecuadamente en muchos de los espacios. SAP-SME-FEPOL exige «una rápida respuesta} de la empresa encargada de la obra y también piden al Departament d'Interior que le abra un expediente sancionador para «exigirle las responsabilidades pertinentes» y prohibirle que se vuelva a presentar en futuras licitaciones.