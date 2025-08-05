Cuatro detenidos por pintar un tren de Rodalies en el Vendrell

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido a cuatro personas por pintar un tren de Rodalies que estaba estacionado en el Vendrell. Según ha informado el cuerpo en la Agencia Catalana de Noticias (ACN), los hechos tuvieron lugar el domingo y los supuestos autores intentaron huir por las vías con el servicio ferroviario en funcionamiento. Las pintadas hacen unos siete metros de longitud.