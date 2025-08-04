Susto en el Vendrell: pequeña deflagración e incendio en un vehículo eléctrico en un garaje de una casa

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Doce dotaciones de Bombers de la Generalitat han trabajado esta madrugada del lunes en un incendio en una casa adosada en el Vendrell. El aviso lo han recibido a las 05.35 horas y se han desplazado hasta la calle Baix Ebre del barrio del Tancat.

Los bomberos han localizado el fuego en el garaje de una casa adosada de planta baja más un piso superior y altillo. Según han explicado bomberos, durante el incendio ha habido una pequeña deflagración que ha complicado las tareas de extinción.

A las seis de la mañana han conseguido hacer un primer ataque desde el exterior y una vez ha sido seguro han accedido al interior del garaje. Allí había dos vehículos estacionados y el fuego se habría iniciado en la batería de uno de los coches, que era eléctrico. Los dos vehículos han quedado dañados por el fuego.

En el momento del incendio no había nadie en la vivienda, ya que los propietarios estaban de vacaciones. Los vecinos de la casa afectada han optado por autoevacuarse al exterior. El vehículo eléctrico ha sido trasladado hasta uno decampado para acabar de enfriarlo con seguridad. A las 06.58 horas han dado el incendio por extinguido.