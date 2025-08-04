Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Este lunes por la noche el municipio de l'Arboç será el protagonista del programa de televisión Grand Prix del Verano con Ramón García, Lalachus y Ángela Fernández al frente. La nueva entrega de uno de los programas más divertidos de la gran pantalla se podrá ver en TVE a partir de las 21.45 horas.

El pueblo del Baix Penedès, que defenderá el color azul, se enfrentará a Cubas de la Sagra (Madrid). Se trata del quinto capítulo del programa y este es la última oportunidad para colarse en las semifinales.

Esta semana, los pueblos cuentan con dos padrinos de lujo: los presentadores Gorka Rodríguez para l'Arboç y Henar Álvarez para Cubas de la Sagra. Los dos tendrán que luchar para defender y conseguir que sus municipios se lleven la victoria.

Grabación del programa

El programa del Grand Prix, donde l'Arboç es el protagonista, se grabó el pasado 1 de julio con la participación de 35 vecinos que llenos de energía y entusiasmo intentaron llevar el nombre de l'Arboç muy lejos. Además de los 35 participantes, un buen grupo de seguidores viajó hasta Madrid para dar apoyo al equipo desde las gradas y animarlos.

Dos días antes, la plaza Catalunya de l'Arboç se convirtió en el epicentro de la ilusión y el orgullo local con la presentación oficial del equipo que representará la villa al popular concurso televisivo. El acto reunió decenas de vecinos y vecinas que salieron a la calle para animar a los 35 participantes arbocencs.

Durante la jornada, el Ayuntamiento de l'Arboç proyectó un vídeo emotivo bajo el lema l'Arboç en el Cor i la força a les cames!, que también difundió en las redes sociales el consistorio y que despertó una gran oleada de apoyo entre la ciudadanía. El vídeo transmite un mensaje de unidad, fuerza e ilusión por esta nueva aventura que todo el pueblo vive como propia.

Hoy cuando se acabe el programa podremos ver si finalmente l'Arboç a conseguido superar al equipo amarillo representado por Cubas de la Sagra y si está un paso más cerca de pasar a las semifinales.