El Feshumor celebra diez años llenando de comedia Cunit

Cunit lo tiene todo a punto para vivir una nueva edición del Feshumor, el festival de comedia del Penedès que celebra este año diez años. La gala inaugural dará hoy el pistoletazo de salida a la plaza Jaume Vida, arrancando cuatro días de programación «para todos los gustos».

El certamen dispone de grandes nombres de la comedia catalana como Joan Pera, Txabi Franquesa o Pep Plaza, que se combinarán con algunos de los nombres más potentes de la escena emergente del stand up como Irene Minovas, Clara Ingold o Raquel Hervas.

Este cartel de éxito dista mucho de la primera edición del festival, que empezó como un simple «concurso de monólogos». Guillem Estadella, humorista cunitense y mente creativa detrás del certamen, ejemplariza que todo surgió de un «orgullo de pueblo» y voluntad de demostrar que se podía potenciar la cultura en su villa.

Poco a poco, la iniciativa ha ido creciendo, pero ha mantenido la voluntad de servir a la gente de los alrededores. «Estamos malacostumbrados en qué todo pase a Barcelona y la gente de pueblo también merecemos ver cultura y risa», resalta Estadella.

El crecimiento se ha dado de manera gradual, conservando algunos «indiscutibles» como la improvisación o la gala inaugural, una ronda de varios humoristas similares al concurso original. También se han introducido «apuestas innovadoras» como el espectáculo de las drags valencianas Les Germanes Pintoresque. Las entradas y reservas gratuitas se pueden adquirir en feshumor.cat.