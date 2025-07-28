Nueva jornada de obstáculos para los viajeros de Rodalies por las obras en Sant Vicenç de Calders

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Los usuarios de Renfe han vuelto a sufrir una nueva jornada de obstáculos este lunes a raíz de las obras de Adif en Sant Vicenç de Calders. Patrícia, una pasajera que viene de Tarragona y va a Barcelona a trabajar, ha explicado que no los han informado y que han tenido que bajar del tren en Torredembarra para coger un autobús hasta Cunit. «No hay ningún día que funcione con normalidad, estamos hasta las narices», ha denunciado.

Decenas usuarios han cogido los buses entre la resignación y la indignación desde primera hora a la estación de Cunit. Renfe ha habilitado un servicio alternativo por carretera con 380 circulaciones y cerca de 21.000 plazas para garantizar la movilidad de los viajeros de las líneas R2 sur, R4 sur, R13, R14, R15, R16 y R17.

La Patricia ha decidido volver a casa después de tenerse que esperar un rato a que saliera el tren desde la estación de Cunit. Como el convoy no era directo en Barcelona, hubiera hecho tarde al trabajo y, por eso, ha optado por hacer teletrabajo. «La penitencia de hoy es coger el tren, darte cuenta en Torredembarra que tienes que bajar y coger un autobús hasta Cunit, nadie nos ha informado, la mejor manera de empezar la semana», ha dicho irónicamente.

Otra pasajera, Raquel Ferrer, también se ha encontrado en la misma situación, puesto que viene de Altafulla y va a trabajar en Barcelona. Ha explicado que se ha levantado esta mañana sin saber que habría el corte ferroviario y ha lamentado que «siempre» tienen problemas con el transporte público. «Tengo un negocio, hoy abriré tarde, tengo que llamar a los clientes para decirles que no llegaré a la hora, gracias a este transporte que tenemos aquí, que es la hostia. O sea, una vergüenza, parecemos un país tercermundista», ha denunciado.

Además, la viajera ha dicho que están muy cansados de la Renfe: «Estoy bastante enfadada, la gente tendría que hacer algo porque no es normal, que siempre estemos igual y que siempre son los trabajadores, las personas que pagamos los impuestos», los que sufren las incidencias, ha añadido. También hará tarde al trabajo Sara, de Calafell, que se dirige a Vilanova i la Geltrú. «Me he encontrado que tenía que coger un autobús, esto me supone un gran problema porque estoy llegando tarde», ha lamentado la joven, que ha asegurado que se hubiera organizado de otro modo si lo hubiera sabido.

El enojo de la Dolores Martínez es todavía más grande porque asegura que desde hace meses que los trenes «no van bien», sea por averías, atropellos o por obras. «Los ascensores no van bien, es una vergüenza que nos tengan tan abandonados», ha aseverado. Ella ha pedido que se habiliten más trenes y que incrementen los esfuerzos para la gente trabajadora que cada día utiliza el transporte público. En Segur de Calafell, la usuaria ha explicado que sale tres horas antes para poder llegar a la hora en Barcelona. «He tenido que coger el bus, de un pueblo al otro, y suerte que los ponen, no hay orden en las colas», se ha quejado.

Otra de las quejas entre los pasajeros es el funcionamiento de la aplicación de Renfe. Según Nuria, esta no está actualizada y la información que facilita no es la correcta. Esto sostiene le supone un problema a la hora de justificar que hace tarde en su jefe. «Se supone que hay un tren que tiene que pasar a las 8 y 10, y no pasa, le preguntas a la chica y te dice que ya ha pasado y que va por Cubelles, son trenes fantasmas», ha señalado. La viajera ha lamentado que tiene que hacer fotos y videos para justificar que los trenes van con retraso.

Con algo más de resignación se lo ha tomado Nata, que este lunes no tiene prisa para llegar a Barcelona, puesto que no va a estudiar. Ella, que viene de Tarragona, ha afirmado que está acostumbrada a los incidentes continuados con la Renfe. «Pasa siempre, pero sí que es un poco inconveniente sobre todo para la gente que no tenía idea o para los que cogen a menudo el tren, llega un punto que dices es la Renfe... no hay nada a hacer», ha espetado.

Obras para instalar nuevos aparatos

Los trabajos de Adif consisten a la instalación de nuevo aparatos de vía de ancho mixto en Sant Vicenç de Calders, así como a la adecuación de la línea aérea de contacto a la nueva configuración, mediante la instalación de nuevos palos y pórticos y la inclusión de estos nuevos elementos en el nuevo enclave (dispositivo utilizado para configurar itinerarios ferroviarios mediante el accionamiento de señales, desvíos, etc.) instalado en marzo. Las obras continuarán hasta septiembre con varias afectaciones en periodo nocturno.

En concreto, la interrupción del servicio de este lunes por la mañana se ha hecho para realizar las simulaciones comerciales necesarias mediante trenes que circulan sin viajeros. El objetivo es garantizar la fiabilidad de las nuevas instalaciones y equipaciones. Por eso, a partir de las 14 horas de esta jornada se restablecerá el servicio habitual a las líneas R2 sur y de los trenes regionales de la R14, R15, R16 y R17. Martes, se recuperará el servicio de la R4 sur.

El plan alternativo de transporte contempla servicio ferroviario de la R2 sur desde Barcelona Estación de Francia en Cunit mientras que desde Cunit en Sant Vicenç de Calders el servicio alternativo es por carretera, con paradas a Seguro de Calafell y Calafell. En el caso de los regionales sur R14, R15, R16 y R17, de Barcelona Estación de Francia en Cunit, hay un regional por hora y sentido, con refuerzos puntuales en hora punta y dos trenes de la línea R2 sur. En el tramo de Cunit en Torredembarra, se han habilitado autobuses, mientras que desde Torredembarra en Lleida/Reus / Riba-roja d'Ebre / Tortosa / València / Salou PortAventura funciona el servicio ferroviario.

En cuanto a la R4 sur, de Sant Vicenç de Calders en el Vendrell, se ha habilitado el servicio alternativo por carretera mientras que del Vendrell hasta Manresa hay servicio ferroviario. Finalmente, la R13, de La Plana Picamoixons a Sant Vicenç de Calders, el transporte se hace con autobuses, con paradas intermedias en las estaciones Roda de Mar, Salomó, Vilabella, Nulles-Bràfim y Valls.