El Euromillones deja un millón de euros en Calafell

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Calafell ha sido el municipio afortunado en el sorteo del Euromillones de este viernes, 25 de julio. El código ganador del juego adicional El Millón, que cada semana premia con un millón de euros un boleto validado en España, ha sido validado en el punto de venta número 75.220, situado en la calle Vilamar, 38, en el centro del municipio.

El Millón es un sorteo complementario dentro del Euromillones, que genera automáticamente un código aleatorio con cada apuesta y asegura un premio de un millón de euros a un único ganador o ganadora en el Estado. En este caso, la suerte ha sonreído a Calafell.

Con respecto al sorteo principal, no ha habido acertantes de primera categoría (5 números + 2 estrellas), pero cinco personas de diferentes países europeos han acertado la segunda categoría (5 + 1) y se lleva cada una 180.631,11 euros.

Con el tarro acumulado, el próximo sorteo del Euromillones ofrecerá un premio de hasta 151 millones de euros para quién acierte la combinación completa.

Los números ganadores de este viernes han estado: 6, 7, 23, 32 i 36. Les estrellas 11 y 12, y el código ganador de El Millón, RLJ33528.