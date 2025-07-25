Calafell impulsa una campaña contra el machismo que retrata a los agresores

Imagen de uno de los carteles de la campaña instalado en Calafell.Ayuntamiento de Calafell

El Ayuntamiento de Calafell (Baix Penedès) impulsa una campaña contra el machismo que retrata a los agresores en vez de las víctimas, un enfoque «diferente» que, según el consistorio, cuenta con el apoyo y el reconocimiento del movimiento feminista.

No es sólo aprovechar que va borracha. Es un delito» o «No es sólo gritarle a una chica. Es un delito» son dos de los lemas de esta campaña de imágenes instaladas en la vía púbica.

Los protagonistas son hombres, «porque son ellos los que tienen que cambiar de actitud», ha afirmado este viernes a la concejala de Derechos Sociales de Calafell, Helena Rubio.

Esta iniciativa incide en qué hay muchas actitudes machistas que son delito, y está dirigida especialmente a los jóvenes, «que a veces tienen normalizadas estas conductas», apuntan desde el consistorio.

La realización de esta campaña es uno de los compromisos del protocolo local contra las violencias sexuales en espacios públicos de ocio, que el Ayuntamiento de Calafell aprobó en febrero del 2021.