Una persona herida con quemaduras en la deflagración de una embarcación de alquiler en Segur de Calafell

Una persona ha resultado herida con quemaduras en la deflagración de una embarcación de alquiler este miércoles por la tarde en Segur de Calafell. Salvamento Marítimo ha explicado que en el momento de los hechos había seis personas a bordo de la nave, y que navegaba a 500 metros de la costa.

Algunos de los tripulantes han saltado al agua con chalecos salvavidas, entre ellos la persona herida con quemaduras. Salvamento Marítimo ha movilizado un barco y un helicóptero. Este último aparato ha recogido a la persona herida y otro tripulante y los ha trasladado a Reus. La barca donde se ha producido la deflagración y las otras cuatro personas han sido dirigidas a Segur de Calafell. Según Catalunya Ràdio, la persona herida ha sufrido quemaduras de segundo y tercer grado.