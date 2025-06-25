Marc Urgell, mejor nota de las PAU en Tarragona: «Hacer deporte es bueno para desconectar y ser más productivo cuando estudias»

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Marc Urgell, estudiante del instituto de l'Arboç (Baix Penedès), ha obtenido la mejor nota de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) de este año en la demarcación de Tarragona. Una nota calcada a la que también ha sacado Ònia Amenós, del instituto Gabriel Ferrater de Reus. En la fase general han obtenido un 9,5.

Urgell, además, con las notas de la fase específica -tecnología y física en su caso- ha elevado la puntuación hasta los 13,446 sobre 14. En declaraciones a ACN, el estudiante de l'Arboç ha reconocido que no se esperaba sacar la mejor nota de la demarcación y ha apuntado que «hacer deporte es bueno para desconectar y ser más productivo» cuando se estudia. A partir de septiembre quiere cursar Ingeniería de Telecomunicaciones en la UPC.

Urgell ha recibido la noticia este miércoles por la mañana. Estaba en la playa con unos amigos y allí ha recibido un mensaje de Whatsapp del Departamento de Investigación y Universidades donde lo informaban de que había conseguido la mejor nota de la demarcación. «Salí de los exámenes con buenas sensaciones y me esperaba sacar buena nota, pero no la mejor de Tarragona», ha reconocido.

En su opinión, las claves principales para obtener buenos resultados durante el bachillerato son la constancia y el deporte. «Me he intentado centrar y ser constante durante todo el primero y segundo de bachillerato», ha comentado, para acto seguido añadir: «jugar a baloncesto, hacer deporte y desconectar durante el día es bueno para ser más productivo después cuando estudias». El baloncesto tampoco le ha ido mal, ya que con su equipo del Club Baloncesto l'Arboç han ganado la liga. «Tampoco es bueno estar siempre estudiando», ha reiterado.

Una vez acabó el curso, las semanas previas a las PAU «planificó qué quería estudiar cada día», así como «practicar modelos de examen y repasar el temario de todo el año» para ir tranquilo a la selectividad. La asignatura que menos esfuerzo le ha costado ha sido matemáticas. «Iba muy bien preparado porque hemos tenido un buen profesor al bachillerato», ha destacado. De hecho, según ha comentado, en el resto de sus compañeros de clase la selectividad también les ha ido bien y ha habido notas «bastante buenas».

Con el curso acabado sin embargo, no se ha acabado el estudio. Ya se ha apuntado a la autoescuela para sacarse la teórica del carnet de conducir durante el verano. Los 18 años los hace en julio y en septiembre probablemente irá a la universidad en Barcelona, pero por ahora no se plantea ir en coche. Tocará mirarse las combinaciones de tren y autobús para cuadrar los horarios y escoger la mejor opción. Antes sin embargo, Urgell quiere disfrutar del verano y ya está planificando una subida al Canigó con su hermano mayor.