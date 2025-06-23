El Vendrell intensificará los controles y la presencia policial en los núcleos marítimos durante el verano

En la Mesa de Coordinación Operativa se ha acordado la implementación del dispositivo policial Aguamarina para garantizar la seguridad y la convivencia.Ayuntamiento Vendrell

La semana pasada, en el núcleo marítimo de Sant Salvador, se celebró la Mesa de Coordinación Operativa donde han participado Policía Local, Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil para poner en común las problemáticas y las soluciones que se tienen que adoptar de cara al aumento de la población del municipio durante en verano, sobre todo a los núcleos marítimos.

En este sentido, se ha acordado la implementación del dispositivo policial Aguamarina para incrementar los controles entre todos los cuerpos de seguridad e intensificar la presencia policial en Coma-ruga, Sant Salvador y el Francàs para garantizar un verano tranquilo y seguro.

El director general de Coordinación de las Policías Locales, Daniel Limones, ha destacado que «en el Vendrell se está haciendo un buen trabajo en materia de seguridad y las mesas de coordinación son importantes para desarrollar acciones operativas que mejoran la seguridad ciudadana y la movilidad dentro del municipio, en este caso, dentro de la temporada de verano».

El concejal de Seguridad ciudadana, Christian Soriano, ha explicado que «se ha aprobado el dispositivo policial Aguamarina, un plan integral de seguridad que concreta las acciones de la Policía Local del Vendrell en coordinación con el resto de cuerpos de seguridad para garantizar la seguridad, la convivencia y la tranquilidad durante los meses de verano en el municipio».

El alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha puesto de relieve que «con el aumento de población en verano de más del doble de habitantes que durante el resto del año hace falta atender más necesidades y aumentar los recursos policiales y, sobre todo, hay que actuar en coordinación con otros cuerpos de seguridad».