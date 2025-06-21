Detienen a un grupo de grafiteros que vandalizaron trenes en el Vendrell

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el martes pasado, 17 de junio, a cuatro grafiteros de entre 21 y 24 años por 44 delitos de daños en trenes de Renfe, Ferrocarriles de la Generalitat y Metro de Barcelona.

Los hechos pasaron entre en febrero de 2024 y en mayo de 2025, la mayoría de casos en poblaciones del área metropolitana y a la capital. El valor económico de los perjuicios ocasionados es de doscientos mil euros aproximadamente.

Además de los delitos de daños, se atribuyen, también, tres delitos de desórdenes públicos, por el accionamiento del freno de emergencia de algunos convoyes, y un delito de amenazas a un vigilante de seguridad de una de las estaciones afectadas.

En muchos casos, las acciones de los grafiteros ocasionaron afectaciones en el servicio ferroviari.Els hechos pasaron entre febrero de 2024 y en mayo de 2025, en Sabadell, Terrassa, el Vendrell, Castelldefels, Rubí, Martorell, Castellbisbal, Granollers, Sant Adrià de Besòs, el Prat de Llobregat, Ripoll, l'Hospitalet de Llobregat, Vilanova i la Geltrú y Barcelona.

En la mayoría de los casos, en las pintadas localizadas en los diferentes vagones, los agentes localizaron firmas, también conocidas como 'tags'; un elemento muy utilizado en el mundo de los grafitos que identifica a los autores y les da prestigio.

En algunas de las pintadas se ha detectado que los autores, antes de hacerlas, activaron el freno de emergencia del tren, situado en el interior de los vagones. Así pasó, por ejemplo, en una zona próxima a Martorell, donde los investigados, de esta manera hicieron parar el convoy en una zona entre estaciones, donde no hay personal de seguridad ni cámaras de videovigilancia. De esta manera, mientras uno hacía el grafito, otro se encargaba de grabar la acción y controlar el entorno para dar seguridad.

Les consecuencias de estas acciones provocaron, en muchos casos, la reducción de trenes para cubrir los servicios diarios con la frecuencia establecida, así como la reducción del número de trenes reservados para anomalías e incidencias sobrevenidas.

Aparte de los actos vandálicos contra los elementos ferroviarios, en uno de los incidentes denunciados, los grafiteros amenazaron con una navaja a uno de los vigilantes de seguridad de la Estación del Parque del Norte de Sabadell, cuando abandonaban el lugar de los hechos.

Refuerzo policial

Los Mossos d'Esquadra han reforzado la presencia policial uniformada en las estaciones, además de incrementar el grupo de análisis de incidentes ferroviarios de interés policial, por poder dar una mejor respuesta en la investigación de este tipo de incidentes, según ha informado el cuerpo.

En este sentido, el año 2024, dos operaciones conjuntas con Policía Nacional y Guardia Urbana, permitieron detener a más de una treintena de grafiteros, autores de más de 350 actos vandálicos con daños valorados, aproximadamente, en dos millones de euros.