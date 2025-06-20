Intervienen más de 16 kilos de sustancias estupefacientes en un establecimiento en Calafell

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Este miércoles agentes de la PAFIF (patrulla fiscal y de fronteras) de Cambrils y del Puesto del Vendrell de la Guardia Civil llevaron a cabo un dispositivo policial dirigido a la inspección de locales de venta autorizada de productos conteniendo CBD en Calafell. Durante la operación hallaron en el interior de uno de los locales diversos envases que contenían supuestas sustancias ilegales. Además, una persona esta siendo investigada como presunta autora de delitos contra la salud pública.

Tras someter dichas sustancias a los test de detección de drogas, pudieron comprobar que se trataba de sustancias estupefacientes como marihuana, hachís y cigarrillos de marihuana. El total se intervinieron 16,138 kilos de cogollos de marihuana, 652 gramos de hachís y 52 cigarrillos de marihuana, con un valor de mercado de 51.446 €.

Las diligencias policiales instruidas y la droga incautada, ha sido puesta a disposición del juzgado de instrucción de guardia de El Vendrell. La investigación continúa abierta para esclarecer los hechos.

El cannabidiol (CBD) es una sustancia que se extrae de la planta cannabis sativa, cuyo uso medicinal para el tratamiento de diversas enfermedades está aprobado por la Agencia Europea del Medicamento. En este caso, el reclamo de dicha sustancia fue aprovechado para la venta encubierta de sustancias ilegales como el cannabis y el hachís.