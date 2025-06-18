Tardeos con música en directo y cenas entre viñas: el plan de verano perfecto en un entorno idílico

Este verano, la Bodega Avgvstvs Forvm, en el Vendrell se convertirá en un punto de encuentro imprescindible para las tardes de verano en el Penedès. Todos los viernes y sábados de julio y agosto, la bodega abre las puertas para ofrecer tardes únicas con tardeos entre viñas, música en directo, sesiones de DJ, y un ambiente relajado y vibrante.

Los tardeos empezarán a las 18:00 h y se alargarán hasta las 23:30 h, combinando la mejor música con una oferta gastronómica informal a cargo del restaurante Dgvsta: hamburguesas gourmet, patatas bravas y las famosas romanas.

Cargando…

La experiencia se vive en un entorno privilegiado, entre viñas y junto a la costa, en el corazón del Vendrell.