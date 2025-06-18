Normalizada la circulación en la R4 una vez solucionada una avería en un tren en la estación de la Granada

Los trenes con origen Sant Vicenç de Calders circulaban con retrasos que podían superar los 20 minutos.ACN

El servicio de la R4 ha recuperado los horarios de paso habituales una vez solucionada una avería en un tren en la estación de la Granada, según ha informado Renfe. A consecuencia de esta incidencia, los trenes con origen Sant Vicenç de Calders circulaban con retrasos que podían superar los 20 minutos.

Las demoras se han ido solucionando progresivamente hasta que se han recuperado los horarios de paso habituales, según han indicado desde la compañía ferroviaria.