Arboç denuncia públicamente el envenenamiento de siete plataneros en la calle de Santa Llúcia

El Ayuntamiento de l'Arboç ha hecho pública una firme condena por la muerte de siete plataneros de grandes dimensiones situados en la calle de Santa Llúcia, a consecuencia de un envenenamiento intencionado que se considera un ataque grave al medio ambiente y al espacio público del municipio.

Según las primeras valoraciones técnicas, los árboles habrían sido intoxicados de forma deliberada, causando daños irreversibles tanto a su salud como al equilibrio ecológico del entorno urbano. Se trata de un hecho de máxima gravedad que afecta directamente al patrimonio natural de l'Arboç y el bienestar de la ciudadanía.

Ante esta acción vandálica, el Ayuntamiento ha anunciado que presentará una denuncia formal y se personará por la vía penal con el objetivo de depurar responsabilidades y que los autores de este delito respondan ante la justicia. El envenenamiento de árboles puede constituir un delito contra el medio ambiente y el dominio público, según establece el Código Penal.

Además, el consistorio ha querido reiterar su compromiso con la protección del patrimonio natural y ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana. Se pide a cualquier persona que pueda tener información sobre los hechos que la haga llegar a las autoridades para ayudar a aclarar el caso.

Este grave incidente pone de manifiesto la importancia de velar colectivamente por la conservación de los espacios verdes urbanos y de rechazar cualquier acción que atente contra el medio ambiente.