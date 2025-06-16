Detenidos dos hombres en el Vendrell por un hurto en la playa del barrio marítimo de Sant Salvador

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el viernes pasado, 13 de junio, a dos hombres de 25 y 31 años, como presuntos autores de un delito de hurto y otro de resistencia, desobediencia y atentado a los agentes de la autoridad. Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 16:50 horas en el barrio marítimo de Sant Salvador en el Vendrell, cuando los Mossos recibieron el aviso que se había producido un hurto en la playa.

Al llegar al lugar, la víctima les explicó que, al salir del agua, se dio cuenta de que le faltaban varios efectos personales valorados en unos 800 euros. Los mossos, con la descripción de la que disponían, iniciaron la búsqueda de los sospechosos hasta llegar a una zona boscosa y con mucha vegetación donde se había ocultado uno de los individuos.

Seguidamente encontraron a otro hombre escondido entre unos matorrales y, en el cacheo, les localizaron los objetos sustraídos de la víctima. Por todo ello, los Mossos d'Esquadra detuvieron a los dos hombres por el hurto en la playa y quedaron en libertad con la obligatoriedad de presentarse ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.