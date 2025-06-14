Intentan atracar dos entidades bancarias en el Baix Penedès y acaban detenidos en Castelldefels

La bolsa|bolso deportiva con el botín de 140.000 euros en efectivo del atraco de un banco en el Masnou



Los Mossos d'Esquadra detuvieron el 28 de mayo a dos hombres, de 58 y 49 años, a Castelldefels (Baix Llobregat) por tres atracos en entidades bancarias del Baix Penedès y el Maresme.

Los dos primeros asaltos el 23 de mayo en sucursales de Sant Jaume dels Domenys y Llorenç del Penedès fueron en grado de tentativa, mientras que cinco días después consumaron el atraco en un banco del Masnou, de donde sustrajeron 140.000 euros en efectivo. Los agentes los sorprendieron cuando aparcaban el coche en que habían huido hasta Castelldefels.

El 'modus operandi' de los atracadores era simular que tenían problemas con el cajero automático, intentar acceder a las entidades camuflados con guantes y casco y exhibir un arma de fuego para amenazar los trabajadores. La investigación empezó, justamente, a partir de la comisión de dos atracos en grado de tentativa el 23 de mayo en Sant Jaume dels Domenys y Llorenç del Penedès.

En el primer caso, uno de los autores se presentó en el cajero automático exterior de la entidad bancaria con guantes y un casco de motocicleta que le ocultaba el rostro. Desde allí, intentó que una de las trabajadoras de la entidad -que ya no estaba abierta al público- saliera al exterior para resolverle un supuesto problema técnico.

La trabajadora intentó solucionar el problema desde el interior de la sucursal, sin darle acceso al interior del recinto, un hecho que frustró el intento del individuo, que abandonó el lugar y fue recogido por un coche conducido por otro hombre.

Acto seguido, se desplazaron a otra entidad bancaria ubicada a unos dos kilómetros de distancia del anterior, a Llorenç del Penedès. En este caso, el modus operandi fue lo mismo: el hombre simuló tener problemas con uno de los cajeros para provocar que le abrieran la puerta que daba acceso al interior, ya que la entidad tampoco estaba abierta al público.

En este caso, a pesar de las primeras gestiones del personal de la entidad desde el interior, ante la insistencia del hombre, que se había subido la visera del casco para identificarse, le abrieron el acceso al interior, momento en que exhibió un arma de fuego corta delante de los cuatro trabajadores de la sucursal.

La tensa situación del momento provocó una demora por parte de los trabajadores a la hora de hacer caso de las órdenes del atracado, y 11 minutos después el hombre desistió del intento y se marchó rápidamente.

Atraco exitoso en el Masnou y huida en Castelldefels

A partir de la denuncia, la Unidad Central de Atracos se encargó de la investigación y rápidamente identificaron los dos presuntos manguis, así como dos vehículos relacionados.

Cinco días después de los primeros atracos fallidos, el 28 de mayo, agentes de Mossos detectaron la presencia de los dos individuos en el Masnou. Uno de ellos, circulaba con un patinete eléctrico, con un casco de motocicleta puesto y con una bolsa de deporte grande ahorcada en la espalda, mientras el otro lo esperaba en el interior de un vehículo.

La patrulla confirmó rápidamente que acababan de cometer un atraco en una entidad bancaria de la localidad, amenazando hasta nueve trabajadores que en aquel momento empezaban la jornada y a los cuales obligaron a abrir dos cajeros y una caja fuerte para llevarse 140.000 euros en efectivo.

Los dos autores huyeron en coche hacia Castelldefels, concretamente en el domicilio de uno de ellos. Fue en el momento de estacionar el vehículo cuando los dos asaltantes fueron sorprendidos por los agentes, que los detuvieron inmediatamente.

Se recuperó el botín sustraído, el arma de fuego exhibida y varios elementos que utilizaban como disfraz para ocultar su identidad, todos ellos localizados en el registro de los dos vehículos que utilizaban. Los dos detenidos, que suman una veintena de antecedentes, pasaron a disposición judicial el 30 de mayo en el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Gavà.

Se les atribuyen delitos de robo con violencia e intimidación, tenencia ilícita de armas y de conducción sin haber obtenido nunca el permiso de conducir.