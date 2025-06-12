Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Grupo Bon Preu ha inaugurado un nuevo supermercado Esclat en Cunit, consolidando así su apuesta por la expansión y la proximidad a los clientes. La inauguración, celebrada ayer, contó con la presencia de la alcaldesa de Cunit, M. Dolors Carreras Casany, y de la directora comercial de Bon Preu, Anna Font i Tanyà.

El nuevo establecimiento sustituye el antiguo Bonpreu de la población y presenta una superficie de ventas de 2.500 m², además de un aparcamiento con ocho plazas equipadas con cargadores para vehículos eléctricos. La apertura ha supuesto una inversión de 19,5 millones de euros y ha permitido la creación de 98 puestos de trabajo, muchos de los cuales provenientes de la colaboración con el servicio municipal SomCunit.

Durante el acto de inauguración, Anna Font i Tanyà expresó su satisfacción por la apertura: «Este nuevo Esclat supone una mejora significativa tanto en superficie como en servicios y surtido. Queremos seguir siendo un referente para los vecinos y vecinas de Cunit y de los municipios del entorno, ofreciendo productos frescos y de calidad con un servicio excelente y precios competitivos».

Por su parte, la alcaldesa destacó la relevancia económica del proyecto: «La llegada de este nuevo Esclat supondrá un incentivo importante para el desarrollo económico de Cunit y puede favorecer la implantación de nuevos operadores económicos en la zona en desarrollo de la Plana del Castell».

Como es habitual en el modelo comercial del Grupo, el nuevo Esclat pone el acento en el producto fresco y de proximidad, con secciones destacadas como la carnicería con vitrina de carne madurada, pastelería en horno de cocción, charcutería, quesería, panadería, Espai Bonprofit con platos preparados, y el corner de sushi elaborado al momento. También incluye zonas específicas para vinos y cavas, parafarmacia, productos para mascotas, textil y una zona de juegos para los más pequeños.

El compromiso con la sostenibilidad ha sido otro de los puntos fuertes del proyecto. Gracias a las medidas de eficiencia energética, el establecimiento reduce en un 20% tanto el consumo energético como las emisiones de CO₂ respecto de un supermercado convencional. Asimismo, cuenta con instalaciones fotovoltaicas de 400 kWp y un sistema automatizado de control de las instalaciones.

Además, el Esclat de Cunit colabora con la entidad local Cáritas para la recogida de excedentes alimentarios destinados al Economato de Vilanova, reafirmando así el compromiso social del Grupo.

Con esta nueva apertura, el Grupo Bon Preu, que recientemente ha sido reconocido por la revista Forbes como una de las 100 mejores empresas para trabajar en España, sigue ampliando su presencia en Cataluña, donde ya cuenta con 138 supermercados Bonpreu, 61 Estallido, 16 minimercados, 64 gasolineras EsclatOil, más de 400 puntos de carga para vehículos eléctricos y el servicio BonpreuEsclat Energía.