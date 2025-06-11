Restablecida la circulación de la R2 Sur, R14, R15, R16 y R17 entre Vilanova y Sant Vicenç de Calders

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La circulación de trenes entre Vilanova i la Geltrú y Sant Vicenç de Calders ha quedado restablecida poco antes de las 12.30 horas. Se trata de la circulación de las líneas R2 Sur, R14, R15, R16 y R17, que se había visto interrumpido a primera hora de la mañana por el atropello de una persona en un punto de paso no autorizado entre Cubelles y Vilanova i la Geltrú.

En un primer momento, se ha reanudado la circulación por vía única entre Vilanova i la Geltrú y Cunit y por las dos vías al resto de la líneas, para posteriormente recuperándose en su conjunto.