Interrumpida la circulación de trenes entre Vilanova y Sant Vicenç por un atropello

La circulación ferroviaria está interrumpida en las líneas R2 Sur, R14, R15, R16 y R17 entre Vilanova i la Geltrú y Sant Vicenç de Calders por un atropello en un punto de paso no autorizado entre las estaciones de Cubelles y Vilanova i la Geltrú, según ha informado Renfe. Inicialmente se han registrado retrasos, pero finalmente se ha procedido a hacer el corte.

