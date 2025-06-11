Diari Més

Sucesos

Interrumpida la circulación de trenes entre Vilanova y Sant Vicenç por un atropello

El incidente ha tenido lugar entre las estaciones de Cubelles y Vilanova i la Geltrú

Imagen de archivo del exterior de la estación de tren de Sant Vicenç de Calders.

Imagen de archivo del exterior de la estación de tren de Sant Vicenç de Calders.ACN

Publicado por
ACN

Creado:

Actualizado:

La circulación ferroviaria está interrumpida en las líneas R2 Sur, R14, R15, R16 y R17 entre Vilanova i la Geltrú y Sant Vicenç de Calders por un atropello en un punto de paso no autorizado entre las estaciones de Cubelles y Vilanova i la Geltrú, según ha informado Renfe. Inicialmente se han registrado retrasos, pero finalmente se ha procedido a hacer el corte.

Seguirá ampliación

tracking