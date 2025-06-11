El instituto Andreu Nin del Vendrell potenciará la formación de tecnologías del hidrógeno enfocadas a la automoción

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Instituto Andreu Nin del Vendrell potenciará, en sus enseñanzas de formación profesional, las tecnologías del hidrógeno enfocadas al mundo de la automoción gracias a la colaboración con Applus+ IDIADA. La compañía formará al profesorado del centro durante este mes de junio para poder impartir los contenidos, y también dotará el instituto de los equipamientos necesarios a través de un préstamo gratuito. Concretamente, se incluirán contenidos en el ciclo formativo de grado superior de Automoción y en el curso de especialización de Mantenimiento de Vehículos Híbridos y Eléctricos.

El secretario de Formación Profesional del Departamento de Educación y FP, Francesc Roca, ha visitado este miércoles las instalaciones de Applus+ IDIADA y ha anunciado el impulso, el próximo curso, «de una base unificada de conocimiento, evidencias y buenas prácticas sobre el hidrógeno verde, y de una red de centros de FP, empresas y centros de innovación para impulsar proyectos orientados a estas tecnologías aplicadas a diferentes sectores estratégicos, entre los cuales el de la movilidad sostenible».

Applus+ IDIADA, que en 2023 recibió la acreditación de excelencia en FP Dual del Departament de Educació i Formació Professional, también seguirá acogiendo alumnado en su periodo de prácticas. Hasta ahora, ha acogido un total de 267 de 9 institutos del Penedès, cerca de la mitad de los cuales se ha acabado incorporando a la plantilla de la empresa. Los alumnos provienen de los grados superiores de Administración y finanzas, Diseño en fabricación mecánica, Automoción, Automatización y robótica industrial, Transporte y logística y los de la familia profesional de Informática y comunicaciones.