Educación
El instituto Andreu Nin del Vendrell potenciará la formación de tecnologías del hidrógeno enfocadas a la automoción
Applus+ IDIADA formará al profesorado del centro durante el mes de junio
El Instituto Andreu Nin del Vendrell potenciará, en sus enseñanzas de formación profesional, las tecnologías del hidrógeno enfocadas al mundo de la automoción gracias a la colaboración con Applus+ IDIADA. La compañía formará al profesorado del centro durante este mes de junio para poder impartir los contenidos, y también dotará el instituto de los equipamientos necesarios a través de un préstamo gratuito. Concretamente, se incluirán contenidos en el ciclo formativo de grado superior de Automoción y en el curso de especialización de Mantenimiento de Vehículos Híbridos y Eléctricos.
El secretario de Formación Profesional del Departamento de Educación y FP, Francesc Roca, ha visitado este miércoles las instalaciones de Applus+ IDIADA y ha anunciado el impulso, el próximo curso, «de una base unificada de conocimiento, evidencias y buenas prácticas sobre el hidrógeno verde, y de una red de centros de FP, empresas y centros de innovación para impulsar proyectos orientados a estas tecnologías aplicadas a diferentes sectores estratégicos, entre los cuales el de la movilidad sostenible».
Applus+ IDIADA, que en 2023 recibió la acreditación de excelencia en FP Dual del Departament de Educació i Formació Professional, también seguirá acogiendo alumnado en su periodo de prácticas. Hasta ahora, ha acogido un total de 267 de 9 institutos del Penedès, cerca de la mitad de los cuales se ha acabado incorporando a la plantilla de la empresa. Los alumnos provienen de los grados superiores de Administración y finanzas, Diseño en fabricación mecánica, Automoción, Automatización y robótica industrial, Transporte y logística y los de la familia profesional de Informática y comunicaciones.