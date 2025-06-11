Detienen a tres hombres por dos robos en el Vendrell con el método del tirón

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Investigación de la comisaría del Vendrell, detuvieron los días 4, 9 y 10 de junio, a tres hombres de 27, 21 y 22 años respectivamente, como presuntos autores de un delito de robo con violencia.

El primer hecho sucedió el pasado 27 de mayo cuando un hombre paseaba su perro por la calle en el Vendrell. El ladrón se le puso delante y sin decir nada le hizo un tirón de la cadena de oro que llevaba. La víctima se cayó al suelo e intentó evitar que el ladrón se marchara pero este lo golpeó y se marchó corriendo.

A raíz del robo varias patrullas de los mossos y de la Policía Local del Vendrell hicieron búsqueda por la zona pero no localizaron al autor. Ahora bien, una patrulla de la policía local había identificado horas antes dos personas por la calle, una de las cuales coincidía plenamente con la descripción del ladrón.

Este identificación permitió a los investigadores localizar el pasado miércoles en Santa Oliva al presunto autor y detenerlo por un delito de robo con violencia y un delito leve de lesiones. El detenido pasó el día siguiente de la detención a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia del Vendrell.

Dos detenidos por un robo violento

El segundo robo se produjo el pasado 29 de mayo. La víctima caminaba por la calle cuando un hombre lo increpó por detrás pero se marchó aparentemente del lugar. Acto seguido, el segundo autor apareció también por detrás y le estiró la cadena de oro. Rápidamente, los dos hombres huyeron corriendo del lugar.

Gestiones de investigación permitieron identificar a los dos presuntos autores los cuales eran conocidos por la policía por su historial delictivo. Se trataba de dos hombres con antecedentes por delitos contra el patrimonio que, este mismo año, ya habían sido detenidos en varias ocasiones.

Una vez constatada la identificación de los dos ladrones, los investigadores pudieron localizarlos y detenerlos entre ayer y lunes en el Vendrell.

Los dos detenidos, que acumulan más de 20 antecedentes policiales, han pasado esta mañana a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia del Vendrell.