Renfe establece un servicio alternativo por carretera con motivo de las obras en Sant Vicenç de Calders

Con motivo de los trabajos que Adif está llevando a cabo en Sant Vicenç de Calders, los próximos 16 y 17 de junio Renfe establecerá un servicio alternativo por carretera con 1.138 circulaciones y 62.590 plazas con bus, para garantizar la movilidad de los viajeros de las líneas R2 sur y trenes Regionales del sur. La R4 sur sólo se verá afectada hasta las 14.00 horas del lunes 16.

Los trabajos de Adif consisten en la instalación de nueve aparatos de vía de anchura mixta, la adecuación de la línea aérea de contacto a la nueva configuración, mediante la instalación de nuevos palos y pórticos, y la inclusión de estos nuevos elementos en el nuevo enclave (dispositivo utilizado para configurar itinerarios ferroviarios, mediante el accionamiento de marzo).

Esta interrupción del servicio el lunes 16 y el martes 17 se produce para llevar a cabo las simulaciones comerciales necesarias entre Torredembarra y Cunit, mediante trenes que circulan sin viajeros, para garantizar la fiabilidad de las nuevas instalaciones y equipamientos sobre los cuales Adif ha estado trabajando.

De esta manera, a partir del 18 se restablece el servicio habitual a las líneas R2 sur y trenes Regionales de las líneas R14, R15, R16 y R17, que además desde aquel día recuperan la parada comercial Sant Vicenç de Calders.

La línea R4 sur podrá restablecer la circulación completa hasta Sant Vicenç de Calders a partir de las 14.00 horas del lunes, ya que en este tramo los trabajos efectuados sólo necesitan simulaciones que se pueden hacer entre las 06.00 y las 14.00 del lunes.

Plan alternativo de transporte por carretera

R2 sur

Barcelona Estación de Francia – Cunit : Servicio ferroviario habitual

: Servicio ferroviario habitual Cunit – Sant Vicenç de Calders : Servicio alternativo por carretera con paradas en Segur de Calafell y Calafell

R14, R15, R16 y R17

Barcelona Estación de Francia – Cunit : un tren Regional por hora y sentido. Refuerzos puntuales en hora punta. Dos trenes de la línea R2 sur

: un tren Regional hora y sentido. Refuerzos puntuales en hora punta. Dos trenes de la línea R2 sur Cunit – Torredembarra : Servicio alternativo por carretera

– : Servicio alternativo por carretera Torredembarra – Lleida/Reus/Tortosa/Salou PortAventura: Servicio en tren

R13

La Plana Picamoixons – Sant Vicenç de Calders : servicio alternativo por carretera Cunit – Sant Vicenç de Calders – La Plana con paradas intermedias en las estaciones Roda de Mar, Salomó, Vilabella y Nulles-Brafim , Valls .

– : servicio alternativo por carretera – – con intermedias en las estaciones Roda de Mar, y , . Servicio complementario Valls – Roda – Barcelona Estación de Francia: 2 frecuencias por sentido igual que actualmente.

– Roda – Barcelona Estación de Francia: 2 frecuencias por sentido igual que actualmente. A partir del 16 de junio, los trenes La Plana 9.18h en Sant Vicenç de Calders y Sant Vicenç de Calders 12.49h – La Plana se realizarán por carretera por las obras de mejora de Adif en la infraestructura.

R4 sur (Hasta las 14.00 horas del 16 de junio)

Sant Vicenç de Calders – El Vendrell : Servicio alternativo por carretera

– El : Servicio alternativo por carretera El Vendrell – Manresa : Servicio en tren

A partir de las 14.00 horas se restablecen los recorridos y servicios habituales

Servicio a partir del 18 de junio

Desde el inicio del servicio se restablecen los recorridos habituales a la línea R2 sur, así como a las líneas R14, R15, R16 y R17 que a partir el miércoles 18 recuperan la parada comercial en Sant Vicenç de Calders.

El servicio de la R13 se sigue prestando mediante una lanzadora Sant Vicenç – La Plana y dos servicios complementarios con bus Valls-Rueda-Barcelona. A partir del 16 de junio, los trenes La Plana 9.18h en Sant Vicenç de Calders y Sant Vicenç de Calders 12.49h – La Plana se realizarán por carretera por obras de mejora de Adif a la infraestructura.

A su vez, Adif seguirá haciendo tareas en torno a Sant Vicenç relacionados con la adaptación al ancho mixto de la cabecera norte de la estación en relación con la estación del Vendrell.

Estas actuaciones comportarán modificaciones en el servicio de fines de semana similares a las producidas en estas últimas semanas. Además, habrá que hacer un corte similar al de este 17-18 de junio a finales de julio o principios de agosto. Las fechas dependerán de la evolución de la obra.

Toda la información sobre estas modificaciones del servicio, así como los horarios de trenes y autobuses, se pueden consultar a los expositores de las estaciones de los tramos afectados, en las webs rodaliesdecatalunya.cat; adif.es, renfe.com, en el teléfono de información 900 41 00 41, a las apps de Rodalies de Catalunya y Adif en tu móvil, así como en las redes sociales @rodalies, @renfe y @infoadif.