El Vendrell estudia denunciar a Calafell por el paso de camiones por la playa en el traslado de arena

El Ayuntamiento del Vendrell y la entidad ecologista Geven estudia denunciar al Ayuntamiento de Calafell por el paso de camiones por encima de la playa en el traslado de arena que se está realizando estos días, traspasando arena del puerto de Coma-ruga hasta la playa de Calafell.

Los vendrellencs han emitido un comunicado asegurando que esta noche han transitado camiones de gran tonelaje por la arena de los núcleos marítimos de la población, "contradiciendo así los informes medioambientales de la Generalitat de Catalunya y el criterio de diferentes entidades ecologistas".

Fuentes del Ayuntamiento de Calafell han reconocido que solo un vehículo de gran tonelaje ha transitado por el litoral por "error". Desde Calafell han lamentado los hechos y han pedido explicaciones a la empresa que está realizando los trabajos. Sin embargo, han insistido en que el traslado se está haciendo por las calles y no a través de la playa. Apuntan que la excavadora que saca la arena es la única maquinaria que hay sobre la playa.

El consistorio del Vendrell ha señalado que se trata de una "acción intolerable que pone en riesgo la preservación del patrimonio natural, de sus playas, y la integridad del chorlitejo patinegro y sus nidos", una especie vulnerable en peligro de extinción.

Enfrentamiento entre los dos municipios

Los trabajos para traspasar arena del puerto de Coma-ruga hasta la playa de Calafell arrancaron la semana pasada. Este año, sin embargo, los camiones no circulan por la playa tal como pasó el año pasado, ya que el Ayuntamiento del Vendrell se ha opuesto, un hecho que ha hecho enfrentar a los dos municipios.

En global, se moverán 20.000 metros cúbicos de arena. El transporte de arena hasta las playas de Calafell tendrá un coste en torno a los 200.000 euros. El paso de los vehículos pesados por los núcleos urbanos supondrán un sobrecoste de 50.000 euros, un 25% más de lo previsto, según el Ayuntamiento de Calafell.