El Síndic de Greuges pide información sobre la modificación urbanística por el nuevo polígono de la Bisbal del Penedès

El Síndic de Greuges ha pedido información al Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès (Baix Penedès) sobre la modificación de las normas subsidiarias para construir el nuevo polígono de 'Les Planes del Vent'. Concretamente, el Síndic ha requerido «los posibles acuerdos o intervenciones llevados a cabo desde la administración municipal en relación con la modificación del planeamiento urbanístico de la zona de los Masos y sobre las modificaciones de la normativa urbanística que se hayan llevado a cabo durante el último año».

La respuesta del defensor llega después de que la Comisión Promotora de la consulta popular sobre el proyecto hiciera una queja por un supuesto «uso partidista» de recursos públicos del ayuntamiento para «interferir» en la consulta ciudadana. La comisión quería que el Síndic de Greuges investigara a la empresa ECO SL, encargada de hacer unos informes en torno a la consulta, según la carta a la que ha tenido acceso ACN.

El defensor ha descartado esta vía para evitar duplicidades, ya que estos hechos también son investigados por la Oficina Antifraude de Cataluña. Sin embargo, ha pedido información al ayuntamiento relacionada con la modificación de las normas subsidiarias que tienen que hacer posible el nuevo polígono.