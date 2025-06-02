Condenamos a tres años de prisión a tres hombres por matar otro en Cunit en el 2015

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Audiencia de Tarragona ha condenado a tres hombres por matar otro la madrugada del 10 de marzo del 2015 en una vivienda de Cunit (Baix Penedès). La fiscalía les pedía 15 años de prisión por un delito de homicidio y 2 años más por un delito de tenencia de armas. Este lunes, el ministerio público ha llegado a un acuerdo con las defensas de los investigados, los cuales han pactado la rebaja de las peticiones iniciales. En concreto, han acordado tres años de prisión por el homicidio y la prohibición de aproximación a la familia de la víctima durante trece años. Con respecto al delito de tenencia ilícita, han establecido tres meses de prisión y la prohibición de tenencia y de llevar armas por tres años y tres meses.

En la jornada de este lunes, estaba prevista la constitución del jurado popular para juzgar esta causa. Según el escrito de acusación en el cual ha tenido acceso a la ACN, los ya condenados llamaron a la víctima desde un número oculto a la una de la madrugada del 10 de marzo de 2015 para ponerse con contacto. Después fueron a su domicilio, «con un arma detonadora modificada para poder hacer fuego real que habían cargado previamente con munición también modificada».

Posteriormente, entre la 1:03 h y las 1:22 h del mismo día, los acusados accedieron al edificio donde vivía la víctima y en el rellano del primer piso se produjo un enfrentamiento entre los cuatro hombres. El hombre que vivía en el edificio hirió a uno de los condenados con un cuchillo y los otros respondieron con cuatro tiros, dos de los cuales impactaron en la víctima – uno en la región torácica izquierda y el otro en la región anterior superior del muslo izquierdo-, según indica el escrito acusatorio. «A consecuencia de los tiros, la víctima sufrió una lesión cardiaca que determinó su muerte por taponamiento cardiaco», añade Fiscalia.