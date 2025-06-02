El cine joven exhibe su talento

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

El corto 1976, de Ivan Loma, se llevó el Premio al Mejor Cortometraje del FilmsCunit 2024, el Festival Joven de Cortometrajes de Cunit que se celebró por primera vez el año pasado. Con su trabajo, inspirado en los clásicos actuales de terror, Loma demostró que hay una pedrera de cineastas con ganas de hacer sentir la suya voz y bastante talento para que esta sea escuchada.

Esta es, precisamente la razón de ser del FilmsCunit: descubrir y dar voz a los talentos jóvenes de la comarca del Baix Penedès y, por extensión, del resto de Cataluña. De aquí que las bases del certamen estipulan que se pueden presentar autoras y autores de edades comprendidas entre los 15 y los 25 años.

Este año, el Festival Joven de Cortometrajes de Cunit se celebrará el 28 de junio, y el periodo de inscripciones está abierto hasta el martes 10 de junio. Pueden optar a la selección todos los cortometrajes producidos después del 1 de enero del 2019, de una duración máxima de 10 minutos, grabados en catalán, castellano o ambas lenguas, y que sean de producción catalana.

El festival lo organiza el Ayuntamiento de Cunit y cuenta con el apoyo de las productoras locales Mirasud Pro y SG Audiovisuales. Entre el jurado estará Alejandro Matus, del estudio de sonido y posproducción Moonlight de Barcelona, donde se realiza la posproducción de algunos filmes de Netflix y otras plataformas de renombre, con trabajos como La casa de papel o El maestro que prometió el mar. «Hoy día los jóvenes lo tienen muy difícil para mostrar su trabajo. Con este festival les ofrecemos una doble ventana. Por una parte, la del público, y de la otra, la de los profesionales que conforman a nuestro jurado», explica Laureano Clavero, director del FilmsCunit

Este certamen arrancó el año pasado a partir del éxito del Taller de realización cinematográfica de Cunit que se imparte a través del Espacio Joven del Ayuntamiento. «A raíz del taller hemos descubierto grandes talentos muy jóvenes. Con el festival pretendemos hacer el mismo, pero a gran escala, sobre todo a nivel comarcal», afirma Clavero, que también es quien dirige este Taller.

Este año, a diferencia del año pasado, el festival se articula con dos secciones: una con trabajos independientes y una con cortos realizados por alumnos de escuelas de cine.

Para más información y formalizar las inscripciones se puede visitar la página web del festival (cunit.cat/filmscunit).