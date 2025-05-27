Buscan a un hombre desaparecido en Calafell a principios de mes

Los Mossos han publicado esta imagen para pedir colaboración ciudadana en la búsqueda de Rafael.Mossos

Los Mossos d'Esquadra han puesto en marcha un llamamiento a la colaboración ciudadana para localizar a Rafael, un hombre de 61 años que desapareció el pasado domingo 4 de mayo a Calafell.

Según han informado a través de las redes sociales, Rafael fue visto por última vez aquel día y, desde entonces, no se sabe nada. En el momento de la desaparición, vestía un pantalón corto de chándal de color gris. Les autoridades alertan de que podría estar desorientado y sufre problemas de movilidad, hecho que preocupa especialmente en la búsqueda.

Los Mossos piden a cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero que se ponga en contacto con los servicios de emergencia o la policía. La colaboración ciudadana puede ser clave para encontrarlo.