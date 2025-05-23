Los regionales del sur volverán a parar en Sant Vicenç de Calders a partir del 16 de junio

Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Sant Vicenç de Calders.ACN

Con el avance de las obras de infraestructura que Adif ha realizado al lado norte de Sant Vicenç de Calders, los trenes regionales de las líneas R14, R15, R16 y R17 recuperan la parada comercial en esta estación a partir del 16 de junio. Desde el 3 de marzo, los regionales de sur no paraban en esta estación y se había dispuesto un servicio de autobuses lanzadera entre Sant Vicenç de Calders y Torredembarra. La recuperación de esta parada permite recuperar los transbordos entre el servicio de regionales del sur y las líneas R2 sur y R4 de Rodalies, facilitando los desplazamientos entre el Penedès, Tarragona y otros destinos del sur.

La línea R13 seguirá funcionando como lanzadera entre la Plana– Picamoixons y Sant Vicenç de Calders. Está previsto que esta línea recupere el servicio habitual entre Barcelona y Lleida sin transbordos a partir del 28 de julio, después del avance de nuevas etapas en las obras de la estación de Sant Vicenç de Calders.

Las obras de Adif se acabarán el 16 de junio y previamente circularán por la zona trenes en pruebas y sin viajeros para comprobar la fiabilidad de la infraestructura con la circulación ferroviaria.

Desde marzo, cuando se recuperó el servicio en Barcelona – Tarragona, Renfe y la Generalitat de Catalunya ampliaron de manera coordinada una oferta ampliada y más adaptada a las necesidades de la población. A partir del 28 de julio se implementarán nuevas mejoras a la oferta asociadas al restablecimiento de la línea R13 y ajustes sobre el resto de líneas del sur.

Toda la información del servicio, así como los horarios de trenes y autobuses, se pueden consultar en las páginas web rodaliesdecatalunya.cat y renfe.com. También se puede consultar en el teléfono de información 900 41 00 41, app de Rodalies de Catalunya, así como en las redes sociales @rodalies y @renfe.