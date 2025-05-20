Los delitos en el Vendrell disminuyen un 20% durante el primer trimestre de 2025

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los delitos en el municipio del Vendrell han experimentado una importante bajada del 20% durante el primer trimestre de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos del informe “Balance de criminalidad. Primer trimestre de 2025” publicado por el Ministerio del Interior.

En concreto, los robos con violencia e intimidación han disminuido un 33,3%, mientras que los hurtos se han reducido en un 25%. Estas cifras sitúan el Vendrell por encima de la media catalana en la reducción de la criminalidad, que se sitúa en un 6%.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Christian Soriano, ha valorado muy positivamente estos datos. «Son indicadores que nos muestran que vamos en la buena dirección, pero sin embargo todavía tenemos mucho trabajo por anticipado», ha afirmado. Soriano ha destacado que estas cifras confirman que «la planificación actual de la seguridad en el municipio es la correcta» y ha atribuido la mejora a «el aumento de agentes y de presencia policial en la calle que hemos impulsado en los últimos meses, así como al buen trabajo conjunto con todas las fuerzas de seguridad».