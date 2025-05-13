El Festival Pau Casals celebra los vínculos musicales del Maestro con cinco figuras legendarias

El director general de la Fundación Pau Casals, Jordi Pardo; el alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez; y el director artístico del Festival Internacional de Música Pau Casals, Bernard Meillat, entre otros, en la presentación de la 44.ª edición.ACN

El 44.º Festival Internacional de Música Pau Casals pondrá el foco en la amistad y ente los «vínculos excepcionales» que el Maestro estableció con cinco «grandes músicos» que lo acompañaron en todas sus aventuras musicales y humanísticas, desde el primer Festival de Prada en 1950 hasta su muerte en 1973. Se trata de los pianistas Mieczyslaw Horszowski, Eugene Istomin y Rudolf Serkin, y los violinistas Alexander Schneider e Isaac Stern.

Todos ellos marcados por el exilio y por los conflictos políticos de la primera mitad del siglo XX. El certamen les dedicará un concierto a cada uno de ellos. Del 11 al 22 de julio, se han programado doce conciertos. Christian Tetzlaff, Jaime Laredo y András Schiff, son algunas de los cabezas de carteles de esta edición.