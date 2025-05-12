La Guardia Civil del Vendrell incinera más de 2.500 productos falsificados

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

La Guardia Civil del Vendrell ha destruido más de 2.500 productos confiscados en actuaciones contra la propiedad industrial, sobre todo ropa y juguetes falsificados, informa este lunes al cuerpo en un comunicado.

Los artículos han sido incinerados en la planta de generación de energía de la empresa Sirusa en Tarragona, que utiliza el calor generado por la crema de residuos no reciclables como energía eléctrica y térmico para consumo de la ciudadanía.

Según la Guardia Civil, la destrucción de los productos textiles y juguetes falsificados confiscados responde a la necesidad de proteger la salud pública, pues no se puede asegurar de que hayan sido fabricados sin agentes contaminantes o en condiciones higiénicas adecuadas.

Además, las comercialización de estos artículos intervenidos vulnera los derechos de propiedad industrial de diferentes marcas registradas.