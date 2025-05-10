Illa pide seguir las indicaciones de Protección Civil en la zona confinada pero dice que la situación está «controlada»

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a un acto en DeltebreAriadna Escoda

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha querido tirar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía después del fuego decretado en una fábrica de Vilanova y la Geltrú que ha comportado el confinamiento de vecinos a cinco municipios.

Desde Deltebre, Illa ha agradecido el comportamiento «responsable» de los ciudadanos afectados, pero también ha pedir «que sigan muy atentos a las indicaciones de Protección Civil» para evitar riesgos.

Igualmente, ya ha avisado de que el confinamiento y las medidas de restricciones de paso seguirán vigentes en la zona hasta que «se pueda garantizar que se protege la salud» de los vecinos. Con todo, ha asegurado que se levantarán «tan pronto como sea posible».