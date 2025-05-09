La renaturalización de la riera de la Bibal a su paso por el Vendrell empezará en junio

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Las obras de renaturalización de la riera de la Bisbal y los torrentes de Lluc y del Cullerer a su paso por el núcleo urbano del Vendrell empezarán en junio. Así lo ha anunciado el consistorio, que ha señalado el proyecto RENAT3R como un paso adelante en la transformación de la localidad como municipio fluvial. La actuación pretende revalorizar ecológicamente y mejorar paisajísticamente los torrentes para convertirlos en espacios "vivos y de refugio sensorial".

Al mismo tiempo, se busca reducir el riesgo de inundación y aumentar las zonas verdes. La primera fase del proyecto cuenta con una inversión de 6,4 millones de euros, 1,2 de los cuales provenientes de una subvención de la Fundación Biodiversidad del MITECO.

Los primeros trabajos se alargarán hasta diciembre de este año. Las obras empezarán en pleno centro del Vendrell, entre el puente de Francia y el de la calle de Sant Jordi, acompañadas de la mejora de la vegetación de los tres torrentes.

A partir de aquí, se avanzará al tramo entre el puente de Francia y la confluencia con el torrente de Lluc. Según el alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, el proyecto representa un "punto de inflexión en la estrategia municipal global después de décadas de crecimiento urbanístico acelerado para marcar claramente el giro hacia infraestructuras verdes a favor de la habitabilidad".