Los Mossos hacen un control dirigido a motoristas en el Vendrell para prevenir accidentes

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

El Servei Català de Trànsit junto con los Mossos d'Esquadra y las policías locales han iniciado una campaña intensiva para la prevención de la siniestralidad de los motoristas (PREMOT). Este jueves, la policía autonómica ha realizado un control donde paraba a los motoristas en el kilómetro 188 de la N-340 en el Vendrell.

Según Trànsit, este 2025 han muerto 19 motoristas en las carreteras catalanas, y una de cada tres víctimas mortales sigue siendo de este colectivo vulnerable, dado que hasta hoy han muerto 53 personas por accidente de tráfico. En el caso del Camp de Tarragona, este 2025 se han producido 10 accidentes mortales de los cuales 3 son motoristas. El dato más significativo pero es que este 2025 de los 34 accidentes de tráfico graves o muy graves, 15 eran motoristas, cifra que representa un 44%.

En este sentido, los motoristas son el segundo tipo de usuario que registra más mortalidad en la red vial, sólo por detrás de los conductores y ocupantes de turismos (20), a pesar de ser menos numerosas en volumen de circulación. Además, este año se han registrado 92 motoristas heridos graves y 580 heridos leves en accidente de tráfico. El año pasado en el mismo periodo habían muerto 11 motoristas.

Con el buen tiempo se incrementa el uso de las motocicletas y puede aumentar la siniestralidad. En este sentido, desde el Servei Català de Trànsit se hace un llamamiento a la prudencia y se pide más percepción del riesgo y conciencia de la propia fragilidad a los motoristas, así como respeto y prudencia hacia a los motoristas en el resto de conductores. Contener y reducir la siniestralidad de los motoristas es una prioridad del SCT y por eso este año se han planificado varias acciones policiales y formativas con el objetivo de aumentar la seguridad vial de este colectivo.

La campaña empezó este lunes 5 y se alargará hasta el domingo 11 de mayo. En los controles se vigilará el uso correcto del casco de los conductores y de los acompañantes, la documentación del conductor y del vehículo (permiso de circulación, ITV y seguro) y la conducta circulatoria de los motoristas como infracciones del resto de conductores que puedan pusieron peligro a los usuarios de estos vehículos de dos ruedas (velocidad excesiva, adelantamientos temerarios, distracciones...).

Concretamente, los Mossos d'Esquadra para esta campaña PREMOT (de prevención motoristas) llevarán a cabo un total de 1.015 controles estáticos y dinámicos con el despliegue de 1.273 agentes de las diferentes áreas regionales de Tráfico y de la División de Tráfico. En esta operativa la Policía de la Generalitat también utilizará las motocicletas mirilla, es decir patrullaje de paisano con el objetivo de detectar infracciones que pongan en peligro a este colectivo vulnerable. Además, desde el Servei Català de Trànsit se intensificará la vigilancia con los medios aéreos (una avioneta y dos helicópteros, unos de los cuales equipado con el radar aerotransportado Halcón) para reforzar los controles a pie de carretera, tanto en la red vial principal como en las vías secundarias más frecuentadas por motoristas sobre todo al fin de semana.

En la misma campaña coordinada de controles en motocicletas y ciclomotores del año pasado, se impusieron 1.235 denuncias en una semana, la mayoría relacionadas con la documentación del vehículo y con la conducta en la circulación.