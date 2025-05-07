El Vendrell acoge el Día de las Escuadras del Camp de Tarragona

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

El director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, ha asegurado que no permitirá «ningún espacio de impunidad» después de la agresión de seis agentes del cuerpo de los Mossos d'Esquadra en Lleida la semana pasada. «En ninguna calle de Cataluña la norma será diferente, ningún espacio de autogestión», ha afirmado durante el discurso pronunciado este miércoles en el acto de celebración del Día de las Escuadras del Camp de Tarragona.

Trapero ha dicho que todas las instituciones tienen que condenar las actitudes «de intolerancia, agresivas y delictivas» y ha remarcado que cuando se agrede a un policía se está agrediendo a un sistema de conveniencia y a todos los ciudadanos. También ha aseverado que con el segundo despliegue llegarán a puntos donde hasta ahora su presencia ha sido «testimonial».