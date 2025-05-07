Las obras en la estación de Sant Vicenç de Calders se alargarán hasta septiembre

Exterior de la estación de tren de Sant Vicenç de Calders.ACN

Las obras en la estación de Sant Vicenç de Calders (Baix Penedès) no estarán listas en junio, como estaba previsto inicialmente, y se alargarán hasta a principios de septiembre, confirman a EFE desde de Adif.

Fuentes del gestor de las infraestructuras ferroviarias señalan que el cambio de fecha se debe a «una reprogramación del calendario de obras en una actuación tan compleja».

Los trabajos, que se iniciaron el pasado octubre para adaptar las vías al ancho internacional y que los trenes de mercancías puedan circular por el Corredor Mediterráneo, afectan a las líneas de regionales, que no pueden hacer parada allí.

«En junio está previsto que culmine una fase importante de las obras, con la recuperación de la parada comercial de los servicios regionales», señala Adif.

De esta manera, los trenes de las líneas R-14, R-15, R-16 y R-17 podrán volver a parar a Sant Vicenç de Calders.

La estación sigue abierta, aunque las obras pueden comportar algún corte de tráfico puntual, especialmente durante los fines de semana.