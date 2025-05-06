Movilidad
Retrasos en la alta velocidad por una incidencia en l'Arboç
Se ha producido una segunda incidencia con un tren en el taller de Can Tunis
Los trenes de la alta velocidad registran demoras generalizadas por una incidencia que se ha producido a primera hora en el taller de Can Tunis y otra en la infraestructura a la altura de l'Arboç, según ha informado Renfe.
En concreto, a las 6.10 horas se ha producido la salida de eje de un tren vacío (en doble composición) y eso afecta la entrada y salida de trenes de este complejo, aunque sí que pueden salir trenes en sencillo. Renfe ha asegurado que los viajeros han sido reubicados en trenes con salida desde Sants.
Además, a las 7.05 horas se ha producido una incidencia en la infraestructura a la altura de l'Arboç que obliga los trenes de alta velocidad a circular con limitaciones de velocidad. Según Renfe, hay retrasos de unos 15 minutos.
La compañía ha asegurado que se han activado los equipos humanos y técnicos para resolver la incidencia. Con todo, algunos trenes que tenían que marchar a primera hora desde Barcelona hacia diferentes puntos están sufriendo retrasos considerables.
Según ha informado Renfe hacia las 10 h, el tren Alvia Barcelona (7.40 h) – Cádiz, se encontraba sin salida y el Alvia Barcelona (9.05 h)- Salamanca-A Coruña tampoco lo ha hecho ni tiene previsión de salida. Por otro lado, el AVE Barcelona (8.30 h)- Sevilla / Málaga también se ha visto afectado a pesar de que algunos ya se han reubicado. Los viajeros con destino Málaga, concretamente, se han reubicado en tren acoplado al AVE Barcelona-Málaga vía Madrid (que circula con 96 minutos de demora). Los que iban a Sevilla está previsto que la salida sea inmediata.