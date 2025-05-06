Retrasos en la alta velocidad por una incidencia en l'Arboç

Publicado por ACNRedacció Creado: Actualizado:

Los trenes de la alta velocidad registran demoras generalizadas por una incidencia que se ha producido a primera hora en el taller de Can Tunis y otra en la infraestructura a la altura de l'Arboç, según ha informado Renfe.

En concreto, a las 6.10 horas se ha producido la salida de eje de un tren vacío (en doble composición) y eso afecta la entrada y salida de trenes de este complejo, aunque sí que pueden salir trenes en sencillo. Renfe ha asegurado que los viajeros han sido reubicados en trenes con salida desde Sants.

Además, a las 7.05 horas se ha producido una incidencia en la infraestructura a la altura de l'Arboç que obliga los trenes de alta velocidad a circular con limitaciones de velocidad. Según Renfe, hay retrasos de unos 15 minutos.

La compañía ha asegurado que se han activado los equipos humanos y técnicos para resolver la incidencia. Con todo, algunos trenes que tenían que marchar a primera hora desde Barcelona hacia diferentes puntos están sufriendo retrasos considerables.

Según ha informado Renfe hacia las 10 h, el tren Alvia Barcelona (7.40 h) – Cádiz, se encontraba sin salida y el Alvia Barcelona (9.05 h)- Salamanca-A Coruña tampoco lo ha hecho ni tiene previsión de salida. Por otro lado, el AVE Barcelona (8.30 h)- Sevilla / Málaga también se ha visto afectado a pesar de que algunos ya se han reubicado. Los viajeros con destino Málaga, concretamente, se han reubicado en tren acoplado al AVE Barcelona-Málaga vía Madrid (que circula con 96 minutos de demora). Los que iban a Sevilla está previsto que la salida sea inmediata.