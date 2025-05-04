Los Bomberos rescatan un mirlo atrapado en un extractor en l'Arboç

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Este domingo por la tarde los Bomberos de la Generalitat han rescatado un mirlo que había quedado atrapado dentro del extractor de una vivienda a l'Arboç.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 14.20 horas y se han desplazado hasta el lugar de los hechos, a la Avenida Tarragona, con una única dotación. Allí han extraído al ave, que obstruía la salida de humo.

El procedimiento que hay que seguir ante esta situación, han recordado los Bomberos de la Generalitat en su cuenta de X, es avisar el 112, ya que la obstrucción de las salidas de humo puede suponer un riesgo.

El mirlo (Tudus merula), es un pájaro negro con el pico amarillo o naranja. Vive en zonas de bosque, matorrales y cultivos, pero también es común en las ciudades. Está presente todo el año en Cataluña, aunque en invierno llegan ejemplares de zonas más elevadas y de otros puntos de Europa.