El Vendrell expone una máscara funeraria de tradición púnica de hace 2.200 años

El Museo Deu del Vendrell expone una máscara funeraria de tradición púnica de hace 2.200 años, que fue encontrada en el 2005 durante una excavación arqueológica en el yacimiento arqueológico de época ibérica Mas d'en Gual.

Se trata de una máscara grotesca de terracota típica de los ritos funerarios de la cultura púnica, descubrimiento en un pequeño asentamiento agrícola y especializado en la metalurgia del hierro en el siglo III a. de C.

«Estas máscaras son habituales en las zonas vinculadas a la influencia de los cartagineses en el sur de la península ibérica y a Cartago (Túnez), pero la de Mas d'en Gual es única en Cataluña, lo que demostraría la influencia de esta cultura también entre los pueblos iberos del norte del río Ebro», explican desde el Ayuntamiento del Vendrell.

Se utilizaban como en los rituales funerarios con una función de amuleto para el tráfico después de la muerte, según las creencias religiosas de la cultura de los cartagineses.

El Ayuntamiento del Vendrell prevé abrir una sala de exposición temporal de arqueología en el Museo Deu para exponer la colección de material de época ibérica que guarda en depósito en el municipio.