Acuerdo entre el Consell Comarcal del Baix Penedès y los sindicatos para mejorar las condiciones laborales

El Consell Comarcal del Baix Penedès y las organizaciones sindicales han firmado un acuerdo para mejorar las condiciones laborales y retributivas del personal funcionario. El punto clave del acuerdo ha sido la mejora económica para el subgrupo A2 que se incrementarán en los próximos dos ejercicios (2025 y 2026), con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025. Este aumento incluye los puestos de trabajo con mando, con una subida del complemento de destino del nivel 18 al 20. Estos incrementos se especifican en este acuerdo. El año pasado, la plantilla se había movilizado para exigir la equiparación salarial al resto de administraciones.

El acuerdo también incluye la revisión de la valoración de puestos de trabajo a partir de enero de 2026, valorándose el resto de puestos de trabajo y los niveles de destino. Además, la administración se compromete a hacer promociones internas para facilitar las promociones entre subgrupos (C2 en C1 y C1 en A2), tanto para el personal funcionario de carrera como para el laboral fijo y la reducción de la temporalidad creándose un instrumento de planificación plurianual para reducir la temporalidad por debajo del 8%, en cumplimiento de la Ley 20/2021.