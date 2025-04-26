Muere un vecino de Calafell de 49 años en un accidente en la AP-7 en Martorell

Imagen de un vehículo de los Mossos alertando de un accidente.Cedida

La víctima mortal del accidente de tráfico de este viernes en la AP-7 a la altura de Martorell (Baix Llobregat) es un hombre de 49 años y vecino de Calafell, según ha informado el Servicio Catalán del Tráfico.

Era el conductor y único ocupante de una furgoneta que salió de la vía y chocó contra una valla. Los Mossos d'Esquadra recibió el aviso del accidente a las ocho y cuarto de la noche del viernes.

Con esta, ya son 52 las víctimas mortales en las carreteras catalanas desde que empezó el año.

A raíz del siniestro, se activaron varias patrullas de los Mossos d'Esquadra, cinco dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y tres unidades terrestres del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).